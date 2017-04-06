﻿滬指創今年最大升幅 78雄安概念股漲停 滬深成交5762億

清明小長假後，內地股市昨天復市，焦點自然落在雄安新區概念股。雖然中央近日不斷出招，甚至拉人封舖，全面為雄安新區降溫，但昨日相關概念股仍「不負所望」全線飆升，延續港股周一的熱炒盛況。北京、天津、河北的78隻相關股份勁升10%至漲停板。其中，金隅A、H股（2009）齊爆升，走勢最耀眼。



中共中央、國務院於4月1日公佈雄安新區藍圖，在河北雄縣、容城、安新3縣及周邊部份區域，設立雄安新區，保定輻射北京、天津，並形成「金三角」，其地位比肩深圳特區、浦東新區。新華社指，這是「千年大計，國家大事」。4月3日港股率先炒起。隨後，資金轉戰海外上市中概股。至昨日，雄安新區炒作熱浪在A股假期後接力炒上。上證綜指昨收報3270點，升1.48%，錄得今年以來單日最大升幅。深成指收報10627點，升1.90%。滬深兩地成交5762.67億元人民幣，較上個交易日多出1125億元。



金隅未升完 北建爆漲



港股方面，金隅H股再有資金狂炒，該股昨日曾升20%，至收市升幅為10.57%，收報4.81港元，刷新2009年上市以來新高，成交31.19億元。另外，北京建設（925）昨勁升34%，收報0.51元，成交逾8300萬元。



金隅走勢能否持續，市場看法分歧。大摩指該股已被炒過龍，投資者過於興奮，故將金隅H股評級下調至減持，目標價由4.65元削至3.1元。不過，滙豐證券繼續唱好金隅股份、中建材（3323）及北京水務（371），認為有關股份為潛在受惠股。美銀美林也認為，金隅的水泥產能達1.7億噸，當中有30%位於京津冀地區，故值得持有。



內地股市昨天甫開市，華夏幸福、金隅A股等雄安新區概念A股已衝高至漲停。其中，金隅A股錄得一筆過交易1.12億元，該股昨成交總額1.15億元。天津港、京漢股份、冀東水泥、廊坊發展等均告漲停。北京、天津、河北股份最搶眼，據統計，昨天共有78隻股份漲停。



然而，比股市更瘋狂的是雄安樓市。儘管當局明令禁止一切售樓行為，但私下交易仍然存在。甚至在偏遠的酒店，也有人群半夜聚集高價賣樓。在雄縣，有樓盤的叫價由年初的4000元每平方米，暴升至3.5萬元。



雄縣樓盤每平米索價3.5萬



雄安三縣當局昨天全面出手，嚴打炒樓，並封殺私自售樓、私下交易行為。當地住建局已派員24小時日夜巡查售樓處等重點區域。



雄縣縣委書記萬樹軍漏夜主持打擊房屋私下交易緊急會議，並勒令嚴控違法佔地、違規建設、私搭亂建等行為，確保房屋「零增長」。