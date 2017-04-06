﻿聯通母企籌劃混改 A股將引民間資金

聯通（762）國企混合改革制取得進展，該集團昨晚公佈接獲母公司聯通集團通知，正在籌劃並展開與混合所有制改革相關的重大事項，有關重大事項以聯通A股公司為平台，可能涉及聯通A股公司的股份變動。換言之，將會有民間資金入股聯通A股公司。聯通H股今天復牌，停牌前收報10.86元。



聯通的公告提到，有關方案正在進一步論證當中，仍存在重大不確定性，聯通將根據進展情況及時披露。至於聯通在周一（3日）已有資金流入炒起股價，周一曾抽升4.6%，最高見10.92元，創2015年以來的高位。



正論證方案 尚未確定



聯通是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電訊企業，故此一直被視為「混改概念龍頭股」，因內地電訊行業壟斷的情況一直為人詬病，通過混改換帥，改革的阻力亦會較小。同時，改革涉及資產規模較大，可提升社會關注度，有利於對央企混改帶來積極影響和示範作用。總括來說，聯通改革的意願和動力相比其他國企為強。



此外，聯通母公司聯通集團，近期已多次傳出進行混合所有制改革，亦曾傳內地科網三巨頭，分別為百度、阿里巴巴及騰訊（700）均有意入股，曾刺激聯通股價多次被炒高。



聯通董事長及首席執行官王曉初上月中於業績會上表示，目前「混改」方案仍然等待監管部門審批，未有決定前該公司不可以公告有關內容。但監管機構作出決定後，該公司將會及時公告，而他稱唯一可以肯定的是，中央改革的決心是堅定。



國企混合改革制是中央今年的重點工作，因今年兩會發佈的《政府工作報告》指出，今年的重點工作之一是深化混合所有制改革，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等行業範疇作出實質進展。而在2016年9月底，發改委已部署國企混改試點工作，計劃了聯通集團、東航集團、南方電網、哈電集團、中國核建、中國船舶作為首批6家混改試點企業。