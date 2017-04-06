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﻿OSIM母企擬主板上市

2017-04-06 列印
  按摩椅OSIM母企V3 Group申請來港上市，由新加坡富豪沈財福持有的V3，昨日遞交初步上市申請文件，擬於主板掛牌，保薦人為瑞信、中銀國際及富瑞。

　　OSIM曾以傲勝國際名義於新加坡上市，但於去年8月退市。V3的上市文件披露，OSIM去年向4間銀行借貸3.2億新加坡元，再轉借予大股東以償還去年3月為了私有化傲勝而欠下的銀行借貸。今次OSIM上市前，計劃與中國銀行新加坡分行及中銀香港訂立信貸融通，涉及3.23億新加坡元，大部份將用於償還上述的銀行借貸。

　　另外，滇池水務（3768）今日掛牌，以招股價下限3.91元定價，該股暗盤昨日潛水，最多跌2%，每手帳面蝕80元。
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