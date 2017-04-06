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﻿南航擬夥美航拓十航線

2017-04-06 列印
  南方航空（1055）上月獲美國航空入股，南航董事長王昌順表示，下半年將公佈具體合作方案，研究未來與美航提供更多直達航線，預計聯營航線約10條，對雙方合作充滿信心。

　　美航上月底斥資2億美元（約15.6億港元）入股南航，持有8.83%H股。王昌順指，這次是「強強聯合」，是南航探索股權多樣性的第一步。被問到下一步會否引入互聯網企業入股，南航市場營銷管理委員會常務副主任羅來君指，集團快速推動I.T業務，在國企改革的前提下，一直探索上下游的合作空間，不排除會跟阿里巴巴、騰訊（700）等企業尋求合作，但要尋找適合的時機。
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