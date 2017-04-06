﻿就業數據理想 美匯回勇日圓軟

國際油價周三先升後回，美國新出爐上周的原油庫存增加157萬桶至新高水平，低調英國北海意外停產的消息，令紐約5月期油價蒸發升幅，回到每桶50.96美元。美匯指數因上月私營部門新增職位見兩年最大增幅而回穩，現貨金價則重新失守每盎司1250美元水位。歐羅在1.06美元先升後軟，日圓亦回軟至111兌1美元水位。



紐約5月期油價昨日曾升85美仙或1.67%，見每桶51.88美元，但其後出爐的上周庫存不跌返升，令該油價其後倒跌0.14%，見每桶50.96美元；倫敦6月期油價亦曾升1.7%，見每桶55.09美元，其後倒跌0.02%，見每桶54.16美元。



美國能源情報署（EIA）周三出爐的上周原油庫存增加157萬桶，至有記錄以來最多的5.355億桶；美國的日產量更進一步攀上5.2萬桶，至逾1年高位的920萬桶。而美國石油學會周二的調查顯示，美國上周原油庫存減少183萬桶。另外，外電引述知情人士報道，英國北海布薩德油田突然中斷生產，消息利好油價向上。



美匯指數周三回穩100.67點，隔日升0.13%。美國人力調查公司ADP新出爐的報告稱，3月份私人企業職位新增26.3萬個，遠超市場預期的18.5萬個，是2014年12月以來最大的按月增長數字。就業數字強勁，支持聯儲局年底前至少再加息兩次的預期，利好美元。



歐羅匯價昨日先升後軟，歐市後段跌見1.0655美元（歐羅兌8.27港元），隔日跌0.18%。法國周二進行第二輪總統候選人辯論後，民調顯示反歐羅的候選人 勒龐無法得到選民更大的支持，加上昨日出爐的3月份服務業採購經理指數報56.4點的6年新高，支持的歐羅早段造好，但其後市場焦點回到即將開展的中美峰會，令歐羅回吐升幅。美匯回勇下，日圓扭轉前兩個交易日升勢，回軟見111.44兌1美元（每百日圓兌6.96港元），隔日跌0.63%。