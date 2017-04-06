﻿IFC外望——周大福投天價紅鑽紀念鄭裕彤

相信任何女士見到鑽石都會雙眼發亮，買唔起大粒嘅，點都會買粒細嘅嚟戴下，有人送嘅話當然就最好啦！所以如果粒鑽石係粉紅色嘅話，點會唔令尖叫呢？周大福就用咗5.53億元，投到一枚59.60卡拉橢圓形嘅粉紅鑽，仲命名為「CTF Pink」（周大福粉紅鑽），點解今次周大福咁大手筆，係因為呢粒CTF Pink，係用嚟紀念周大福創辦人鄭裕彤博士，同埋賀周大福88周年誌慶！



呢粒粉紅鑽可謂大有來頭，除咗今次周大福珠寶用咗5.53億元天價投得之外，仲比之前艷彩粉紅鑽世界拍賣紀錄高出一倍，仲係亞洲拍賣會歷來最高價成交拍品，單睇銀碼已經嘩嘩聲啦。但原來呢粒粉紅鑽仲有另一層意思，因為係周大福主席鄭家純（純官）親自以電話落Order競投，投嚟紀念他的父親周大福創辦人鄭裕彤博士，真係一片孝心，同埋慶祝周大福88周年誌慶嘅，呢粒粉紅鑽真係有多層意義啦。純官除咗落手落腳親自買鑽石之外，早前雖然傳出佢身體唔係咁舒服，但近排就有人見到佢落街跑步，睇嚟純官仲好有活力。



內地高科技產品五年超韓



位處東北亞一隅的南韓，步入新世紀一直以高科技聞名於世，三星電子旗下嘅智能手機、記憶晶片、網絡速度等都可以話獨步全球，但佢哋新出爐嘅報告預告，呢個優勢可能喺5年內就會畀強鄰中國取代，叫下一任嘅總統要大力守住呢個龍門。



據韓國產業研究院（KIET）嘅最新報告話，只要再多5年時間，中國同南韓大部份公司嘅科技產品低位，無論係高端智能手機、穿戴式裝置、記憶體晶片以至電子產品等，技術上都會平起平坐咁話。



中國依家推動緊「中國製造2025」嘅大計，目的係要將呢個全球第二大經濟體嘅勞動密集產業模式，轉移為機器人同航空等更精密高端嘅產業，南韓話，中國喺科技領域急起直追，各大中國公司都會成為南韓嘅「強大對手」。KIET仲話，南韓喺生物科技同顯示器等24個嘅主要產業技術，平均只領先中國同業0.9年，即係話如果佢哋乜都唔做嘅話，好快就會被中國公司迎頭追上嘞！



高瞻