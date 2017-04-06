﻿市場簡訊

—蘇創燃氣（1430）主席蘇阿平昨表示，該公司計劃在長三角地區收購燃氣項目，同時也考慮收購海外的天然氣以及綠色能源技術，以增加客戶基礎，有關收購預期最快今年4月底成事。







—珠江鋼管（1938）執行董事陳兆年昨天表示，公司受惠於中國境內外的定單增長，今年有望轉虧為盈。公司的生產基地以鄰近碼頭，靠近原才材料及客戶為選址策略，加強出口競爭力。沙特阿拉伯的生產基地取得API驗證，可正式投入量產。公司2017年首季市定單約18萬噸，當中海外定單佔67%。







—中國中材（1893）與中建材（3323）的母公司「兩材重組」於去年中啟動。中國中材主席劉志江昨天表示，目前「兩材重組」在集團總部層面有序推進。下一步將著手「兩材」系上市公司的集中經營管理，並將以股東利益、資源配置最大化，提升核心競爭力為原則，推動上市公司整合工作。







—輝山乳業（6863）再有董事呈辭，該公司昨天公佈，由於徐廣義需要投入更多時間處理集團之日常運營工作，故已呈辭該公司執行董事，自本月1日起生效。他亦將停止擔任該公司食品質量與安全諮詢委員會之成員。儘管徐廣義辭任其董事職務，他仍將維持與公司的僱傭關係，繼續負責監督公司的牧業事業、飼料種植、飼料加工及項目基建管理工作。







—中國建築（3311）與母公司中建股份訂立合作協議，同意就投資成都項目而成立成都合營企業。中國建築及中建股份將分別持有成都合營企業60%及40%的股權。成都合營企業的註冊資本將為1億元人民幣（約1.12億港元），中國建築將投資6000萬元人民幣（約6741萬港元）。







—時代地產（1233）公佈，今年首季累計合同銷售金額約67.45億元人民幣，按年增長20.7%。簽約建築面積約45.6萬平方米，按年減少18.3%。若單計3月，其合同銷售金額約39.83億元人民幣，簽約建築面積約24.8萬平方米。







—耀才證券（1428）昨天發出盈警，預期截至今年3月底止全年溢利約2.7億元，按年下跌約18%，而對上年度則錄得盈利為3.25億元。公司指出，盈利下降主要是整體港股成交萎縮所致。







—松齡護老集團（1989）公佈，以1588萬元購入荃灣一所護理安老院的全部權益及股東貸款，並成為該護理安老院的牌照持有人。







—有報道指，滙控（005）旗下的滙豐融資，於美國佛羅里達州名為Brandon的小區裁員逾357人，估計將於6月離職。目前尚餘下270名員工。







—中國奧園（3883）首季合同銷售額增61%，截至2017年3月31日止第一季度，集團實現未經審核合同銷售總額60.59億元人民幣，同比增長約61.3%。







—花樣年控股（1777）公佈，今年首季累積銷售額約28.12億元人民幣，按年增加36.31%；已售面積37.51萬平方米，上升1.39倍；每平方米均價7497元人民幣，下跌42.93%。