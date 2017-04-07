﻿新領失業救濟人數五周低 數據理想 美股回穩

受儲局警告美股太貴影響，美股前日由升轉跌，昨日早段則回穩，杜指曾升70點，其後升幅收窄，至收市報20662點。新出爐的上周新申領失業救濟人數跌至五周新低，加上油價止跌回升，支持大市向上，但升幅有限，投資者觀望中美峰會消息以及周五出爐的三月份就業報告。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20662點，升14點；納斯達克指數報5878點，升14點。滙控（005）美國預託證價格報63.17港元，較香港收市價跌0.03港元；中移動（941）美國預託證價格報85.78港元，較香港收市價跌0.07港元。



中國國家主席習近平伉儷，今晨已抵達佛州，將與美總統特朗普展開莊園峰會，外界正密切留意今次中美元首會晤成果。



美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周減少2.5萬人，至23.4萬人的五周低位，且為兩年來最大單周跌幅。截至前周的持續申領失業金人數亦減少2.4萬人，至203萬人。



儲局喊貴 美股翌年多報跌



美匯指數周四續靠穩，曾升0.19%，報110.75點。紐約5月期油價昨日曾升62美仙，相當於1.21%，見每桶51.77美元。倫敦現貨金價則跌至每盎司1250.99美元，跌4.7美元，相當於0.37%。



儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）於3月14至15日議息的記錄顯示，在2月至3月會期之間，美股指數普遍上揚，大部份行業股價均報升，其中金融股升勢跑贏大市；按照市盈率等估值指標計算，大市估值已超逾歷史常態。文件又披露，美股風險溢價已下降至過去30年來歷史分布中偏低水平。部份儲局官員形容，依據各種標準的估值指標看，美股估值已經「頗高」。



今次已非聯儲局官員第一次對美股水位指指點點，最著名的莫如聯儲局前主席格林斯潘，在1996年「科網泡沫」達到高潮前，形容美股正呈現「非理性亢奮」。據金融數據服務公司Kensho的統計，每當儲局警告美股太貴，美股往往會在翌年報跌。



自1996年至2015年，聯儲局共有6次在FOMC議息記錄中指美股呈高估，當中有4次美股在1年後報跌；跌幅最勁要算2000年3月，標準普爾500指數翌年大挫近兩成半。



今年稍後時間將「收水」



上月議息記錄又顯示，與會官員同意繼續循序漸進加息，但認為一旦美國經濟過熱，儲局的想法可能會改變。



另外，大部份與會官員支持今年較後時間，開始縮減規模達4.5萬億美元的資產負債表，表內到期債券的再投資規模，將逐步減少。