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﻿亞銀料亞洲增長16年最慢

2017-04-07 列印
  亞洲開發銀行（ADB）最新預測，發展中亞洲地區今年的經濟增幅僅為5.7%，16年來最慢。該行預期本港今、明兩年經濟增長則有望回升至2%及2.1%；而中國今明兩年經濟增長預測為6.5%和6.2%，低於去年的6.7%經濟增長幅度。

        亞銀最新發表的《2017發展中亞洲前瞻》報告，將區內45個發展中經濟體的今年整體經濟增長預測維持在5.7%，略低於去年的5.8%增幅，是自2001年增長5%以來，最慢的擴張步伐；明年增長預測亦為5.7%。

        報告指，未來兩年開發中亞洲仍將帶動全球經濟增長，在全球商品價格回升及本土政策的作用下，三分之二的亞洲發展中經濟實體增長料加速，但面臨來自歐美不明朗因素帶來的風險。
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