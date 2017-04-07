﻿中央嚴打雄安樓瘋 禁大規模開發房產 保定發信提醒炒房「三不」

中央打擊雄安房地產瘋狂炒作的部署全面升級。國務院副總理張高麗昨天在促進京津冀協同發展會議上明確表態，堅決嚴禁雄安新區大規模的房地產開發，要管控好雄安及周邊區域的產業、人口、房價。



據新華社報道，張高麗指出，要合理把握雄安地區的開發節奏，堅決嚴禁大規模開發房地產。嚴禁違規建設，嚴控周邊規劃，嚴控入區產業，嚴控周邊人口，嚴控周邊房價，嚴加防範炒地炒投機行為。



張高麗指出，要有序疏解北京非首都功能，推進北京城市副中心建設，形成北京的兩翼（雄安及通州）。繼續推進交通、生態、產業三個重點領域率先突破，推動實施一批重大工程項目。加快建設京津冀全面創新改革試驗區，做好重點區域規劃佈局，進一步強化土地、房地產、人口等管控舉措。



廊坊滄州推限購「圍堵」



地處雄安新區「風眼」的保定市住建局也向市民發出公開信。提醒市民「不輕信、不參與、不傳播」各類炒房活動。如市民不聽勸告購買「五證不全」商品房，出現後續問題和糾紛應按市場規則依法解決，政府不承擔任何經濟賠償。



中央宣佈設立雄安新區的第二天，已叫停區內一切房地產交易；但私下違規交易仍不時發生，各路炒家在雄安及周邊地區的瘋狂至極的炒作，隨即招致更大範圍、更加嚴厲的調控。至4月5日深夜，雄安3縣周邊10多個城市或縣區，均推出限購措施，包括廊坊轄下的霸州、文安，滄州轄下的任丘，保定市的部份區域等，限購區域「大包圍」雄安新區。



碧桂園霸州銷情火爆



與雄安最接近的縣級市霸州，也在一夜之間出名。其實，碧桂園（2007）在霸州的樓盤去年已銷情火爆。據一名代理表示，該樓盤去年4月首次開盤均價4000元（人民幣，下同），去年下半年均價升至9000元；今年3月再推售時均價12500元。



另外，在60多個城市密推限購措施後，住建部、國土資源部昨發佈通知，加強近期住房及用地供應管理和調控。針對房價上漲壓力大的城市，兩部門明確要求，堅決防止出現區域性總價、土地或樓面單價新高等情況，嚴防高價地擾亂市場預期。



住建部、國土部首次明確，將房價與土地供應掛鈎，確保住宅用地供應平穩有序。



按商品住房消化周期，適時調整住宅用地的供應規模、結構和時序。商品住房庫存消化期在36個月以上的，應停止供地；18至36個月的，要增加供地；6個月以下的，不僅要顯著增加供地，還要加快供地節奏。