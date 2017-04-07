﻿散戶轉戰主板新股 進階暗盤跑贏高門

進階發展（1667）今早主板掛牌，公開發售超購587倍，昨日暗盤最多升近35%，無論超購倍數及炒風均勝過同樣作公開發售、但在創業板掛牌的高門集團（8412）。分析指，散戶對創業板始終存有一定戒心，加上承造創業板新股孖展的證券行不多，因此散戶「捨難取易」寧抽主板新股。



進階昨日公佈招股結果，公開發售接獲逾1.17萬人申請，比高門的6215份多近一倍；公開發售超購587.2倍 ，一手中籤率20.13%，申請70手才穩中1手。進階以0.52元定價，略高於招股價的中間範圍，淨集資7590萬元。該股昨日在輝立交易場和耀才新股交易中心暗盤造好，最多升34.6%，尾市升幅收窄，收報0.63元，升21.15%，一手帳面賺1100元。



高門同於今日掛牌，公開發售配發結果顯示，認購15手穩中一手，另有3份申請可額外多獲一手，但認購20手的申請者，雖然同樣穩中一手，但未能有機會多分一手。一般而言，認購股數愈多，獲分配額外股數的機會愈大。



高門公開發售超購100.5倍，以招股價近上限0.34元定價，淨集資4550萬元，一手中籤率為50%。銷情不如主板上市的進階，昨日暗盤升幅較遜色。在輝立暗盤以高位0.37元收市，較上市價升8.82%，每手帳面賺300元。至於耀才則升5.88%，收報0.36元，不計手續費，一手賺200元。



滇池潛水每手蝕50元



另外，滇池水務（3768）首日掛牌撞正跌市，股價潛水，收報3.86元，較上市價3.91元跌1.28%，每手帳面蝕50元。



海鑫集團（8409）昨日孖展截止，5間證券商共為其借出1810萬元孖展額，相當於超購1.26倍。至於第二日招股的中國新高教育（2001），孖展則未足額。



此外，原本傳有意在倫敦及香港兩地上市的俄鋁（486）母公司En+，外電引述消息指，該股已拍板到倫敦上市，集資20億美元，但未有再提及香港上市。En+擬6月開招，本月底或5月將展開路演。