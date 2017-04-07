﻿德拉吉：通脹不足撐退市 歐羅跌見三周低

歐洲央行行長德拉吉周四警告，當前歐羅區通脹仍不足以促使該行改變當前的寬鬆貨幣政策，歐羅其後跌至1.0629美元的3周低位；日圓則一度回軟至111兌1美元水位，兌港元曾跌穿七算。國際油價見回升，紐約5月期油曾升見每桶51.77美元。倫敦現貨金價則險守每盎司1250美元水位。



歐羅昨日曾跌見1.0629美元（歐羅兌8.25港元）的3周新低，隔日跌0.32%美元，跌幅到後段縮窄至0.08%。按照歐央行的貨幣政策路徑，該行目前的紀錄低息以及買債量寬措施，至少會持續至今年底。德拉吉昨日表示，歐羅區經濟仍具風險，區內當前通脹仍不足以促使該行改變其上述貨幣政策路徑。



在3月份，德拉吉曾暗示歐央行寬鬆貨幣政策的必要性正在有下降，惹起當時不少投資者猜測歐央行可能會在明年初加息，月底刺激歐羅自去年11月以來首度升穿1.09美元水平。但其後歐央行高官陸續出來沖淡加息的市場想法，歐羅兌美元匯價回軟。



德國商業銀行外匯策略師萊徹特表示，德拉吉已經很清楚表態，無意改變當前的政策指引，歐央行仍需繼續執行寬鬆貨幣政策一段長時間。受美元兌歐羅走強帶動，加上美國聯儲局議息記錄顯示與會官員支持今年較後收縮資產負債表，反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數周四續靠穩，曾隔日升0.19%，見110.75。這已是美匯指數步入連續第4個交易日漲升，該指數周三曾漲見100.85的3周高位。



日圓先高後回軟，曾回軟0.27%，見111兌1美元（每百日圓兌6.99港元）。美國聯儲局的3月14至15日議息記錄顯示，大部份與會官員支持今年較後時間，改變把資產負債表內到期債券進行再投資的政策。



國際油價方面，紐約5月期油價昨日曾隔日升62美仙或1.21%，見每桶51.77美元。倫敦6月期油價亦曾升62美仙或1.14%，見每桶54.98美元。油商表示，數字顯示，沙特阿拉伯上周對美國的石油出口降至今年來低位，令市場猜測石油輸出國組織（OPEC）的聯手減產行動，對石油市場供需已產生效果。