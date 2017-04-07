﻿IFC外望——國藝擬拆影城酒店星上市

國藝娛樂（8228）擬分拆旗下影視城及酒店，以商業信託或房地產投資信託方式於新加坡主板上市。被問到為甚麼不選擇在香港上市，國藝主席冼國林表示，「搵隻殼炒就在香港上市！」



新加坡上市要求較寬鬆，只要求有20億元資產，比香港的要低，亦毋須3年盈利要求，而且星交所對影視文化這類業務上市持較開放態度，因此決定到當地上市，預計今年底成事。國藝股價受消息刺激，昨日升32.6%，收報0.191元。



冼國林指，當地投資者對有中國元素的影視文化企業深感興趣，認為概念「sexy和juicy」。他透露，國藝宣佈分拆上市計劃後，已有投資者表示有興趣認購股份。



國藝過去6年均處虧損狀態，冼國林指，今年將是國藝的收成期，分拆上市集資所得將用於償還債務，以最低集資額1.2億新加坡元（約6.7億港元）計，已足夠還清欠下的貸款，有助降低利息支出，從而提升盈利。影視城今年首3個月入場人次已達30萬人，超越去年全年的約12萬人，今年全年入場人次目標為100萬人，「你可以計吓門券收入增加幾多。」除了出租拍攝場地，該影視城將增添VR元素遊戲，及引入環保農莊概念，冀吸引家庭客。



冼國林指，國藝短期有擴展旗下影視城的計劃。該影視城第二期佔地350萬畝，國藝負責出地，並引入其他投資者出錢，擴展項目不會令國藝有資金壓力。



積金首季平均賺1.3萬



路透理柏昨日公佈上月強積金（MPF）表現，本港強積金基金上月投資平均增長1.3%，首季平均回報更達5.89%。若不計新供款，僅以截至去年12月底強積金計劃總淨資產值約6463億元，及參與強積金計劃的278.6萬人計算，每個強積金成員戶口，上月賺3015.9元，今年首季累計平均有逾1.3萬元進帳。首季表現最好是亞太區（除日本）股票基金，表現最差是港元貨幣市場基金。



上月歐洲股市表現造好，歐洲股票基金亦是上月表現最佳，升4.07%。亞太及大中華基金亦持續造好，隨大市回升，排第二位的是亞太區（日本除外）股票基金增長3.6%，大中華股票基金則上升2.28%，排第三位。



南韓股票基金跑贏香港股票，上月升2.26%，比亞太區股票基金增長2.26%為高。至於香港股票基金排第六位，增長1.94%。



債券基金方面，上月全線債券基金均錄正回報，惟升幅均不逾1%，3月份環球債券基金升0.49%，已屬債券基金中表現最佳；其他債券基金亦升0.08%，港元債券基金升0.37%，人民幣債基金僅升0.04%。



高瞻