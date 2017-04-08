﻿美向敍利亞射導彈驚嚇 恒指最多跌291點

市場觀望中美領導人會面進展，恒指周五低開26點，報24247點，其後美國出乎市場意料之外向敍利亞發射導彈，港股昨一度急跌，曾失守24000，最多跌291點，低見23982點，午後市場消化相關消息，大市跌幅收窄並重上24000關，至尾市跌幅進一步收窄，恒指收報24267點，跌6點或0.03%；國企指數收報10273點，下跌2點或0.03%，成交金額888.04億元。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，大市周五迅速消化美國對敍利亞作出的軍事行動，反映市場暫對此事件發展並不太擔心，但此事件確增加了市場的不明朗因素，料恒指短期將繼續於24000至24600間徘徊。
中資金融股續受壓
藍籌股昨普遍向下，騰訊（700）跌0.35%；蒙牛乳業（2319）跌2.31%；吉利（175）更跌3.33%，成跌幅最大藍籌。滙控（005）則升0.08%；聯想（992）逆市升3.05%。聯通（762）母公司將展開混改，聯通周五逆市升4.98%，為表現最佳藍籌。
中資金融股昨續受壓，建行（939）、工行（1398）、中行（3988）、國壽（2628）及平保（2318）齊偏軟。
地緣政治風險上升，刺激油價上揚，三桶油昨齊向好，其中中石油（857）升2.3%，連帶部份油服股亦受惠，其中巨濤海洋（3303）逆市升6%。
避險情緒升溫，資金流入金市，貴金屬股昨亦造好，中金國際（2099）升逾3%。此外，擬配股及發換股債的中國軟實力（139）周五大升54.45%。