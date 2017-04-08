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﻿招商局售中集24%持股

2017-04-08 列印
　　招商局港口（144）公佈，將向控股股東招商局工業集團出售所持中集集團（2039）約24.53%股權，銷售股份及轉讓股東貸款總代價約85.43億元。招商局港口昨天收市報22.4元，升0.7%，中集集團收市報13.46元，升1.2%。

助集中資源發展港口

　　招商局港口表示，預計出售將錄得淨收益約7.75億元，擬將所得款項撥作一般營運資金，及未來可能出現的港口及港口相關業務投資機會的資金。

　　中集集團主要從事交通運輸裝備、能源、食品、化工等裝備的製造及服務業務、物流裝備製造與相關服務、海洋工程、鐵路貨車製造、房地產開發等業務。招商局港口表示，公司近年的策略為專注發展港口及相關業務，同時在適當時機出售非核心業務，出售中集股份可集中公司的資源發展港口核心業務。
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