﻿北上廣深佈局 領展40億購廣州商場項目

領展房地產（823）趁人民幣匯價低企，在內地佈點再下一城，斥資40.65億元人民幣，相當於45.75億港元，購入廣州市荔灣區黃沙大道8號西城都薈廣場，是公司在內地一線城市的第三個收購項目。北上廣深四大內地城市之中，目前只欠深圳未有據點。



消息人士指出，完成收購西城都薈廣場 之後，領展在香港以外的投資比重佔總資產約9.1%，尚未到達上限，即12.5%。以2016年9月底領展的總資產1692.99億元計，即尚可以於海外包括內地投資的資金上限為57.56億港元。



領展全面收購該物業100%權益是作長線投資，且可即時獲得租金收入。該物業是珠三角較新建成及高質素的購物商場之一，原本是由長和集團旗下的和黃發展，及後於2013年8月長和系以26億元人民幣出售。值得留意的是，2013年時人幣匯價企於歷來高位，每人幣可兌1.267港元，上周五人幣匯價已經回落至只兌1.126港元。



商場位於廣州市荔灣區，毗連多個著名景點及近3,000個高端住宅發展項目單位，物業定位為區域性中檔年輕購物商場，主要消費對象為廣州市荔灣區年輕專業人士及中產家庭，擁有高租用率，人流暢旺。



廣州零售物業潛力大



領展行政總裁王國龍表示，廣州是於內地城市中，國內生產總值及人均國民生產總值均位列首三名之內，但卻擁有最少的零售物業項目，而荔灣區至2021年亦沒有新大型零售物業項目推出，黃沙大道8號西城都薈廣場極具發展潛力。公司計劃透過重整商場租戶組合，為正值冒起的荔灣區中產一族，擴大產品和服務供應類別，進一步從增加人流及提升租金增長潛力。在內地的投資重點繼續會以一線城市的零售及商業項目為主，集中位處鐵路沿線的項目。



領展在2015年先後收購2個內地物業，包括3月以25億元人幣收購北京中關村的歐美匯購物中心，同年7月再以66.3億元人幣向羅康瑞旗下的瑞安（272）收購企業天地1、2號樓。領展過去未能洽購萬科（2202）深圳龍崗項目，但繼續於深圳物色新項目。



黃沙大道8號西城都薈廣場總樓面面積為88，726平方米，包括由地庫一層至三樓之商鋪設施。於2017年2月28日，該物業已訂立約219份零售租約，匯集多家國際知名品牌，如迪卡儂、NIKE、H&M、UNIQLO及星巴克咖啡等，為顧客提供獨特的購物體驗。出租率約為94.1%。商場位處地下鐵路1號線和6號線黃沙站的交匯上蓋，該鐵路線為廣州市最繁忙的路線之一。荔灣是廣州市內最受歡迎的購物及休閒地區之一，亦為廣州市人口最為稠密的地區之一，人口約達93萬人（2016年數據）。