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﻿保監一哥落馬受查

2017-04-10 列印
  中紀委昨天公布，中國保險監督管理委員會主席項俊波涉嫌嚴重違紀，正接受審查，成為中共十八大後落馬的首位正部級財金高官。

  項俊波曾任央行副行長、農業銀行董事長，有傳他捲入五年前農行副行長楊琨受賄案。財新網報道，項俊波曾協助現居美國的一名中國富商，騙取農行三十二億元（人民幣，下同）貸款，郭文貴用數億購買香港淺水灣豪宅。騰訊財經報道，中國農業銀行董事長周慕冰，或將調至中國保監會任職。

  項俊波最近一次公開露面是上周四（六日）。今年春節後，有海外網站指項俊波被內部調查，並指其涉嫌的罪行「極為嚴重」。這個消息傳出時，正值中國人民保險集團總裁王銀成落馬。不過他之後頻繁露面，還在兩會亮相。
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