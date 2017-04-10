﻿聯通發A股新股 引科網三巨頭 集資至少300億

中國聯通（762）上周正式啟動混改，成首家推行混改的紅籌。消息人士透露，聯通初步擬透過混改發行A股新股，集資至少300億元人民幣（下同），方能產生混改作用。分析估計，以最多較平均股價折讓1成計，入股價料不低於6.7986元，並以引入BAT（百度、阿里巴巴及騰訊）做股東為主打，同時會考慮一併引入其他國企股東，料最快6至7月敲定。



聯通上周三停牌並公佈啟動混改，並公佈接獲最終母公司中國聯合網絡通信集團（聯通集團）通知，聯通集團正籌劃並推展與混合所有制改革相關的重大事項，擬以該公司控股股東─中國聯合網絡通信股份（聯通A股公司）為平台，可能涉及聯通 A 股股份變動事宜。聯通成為首個推行混改制的紅籌公司，但以A股公司作為混改平台，對香港上市股份未必即時受惠，故聯通翌日復牌，股價掉頭回落，跌3.87%，然而，當消息進一步被消化後，股價在周五逆市彈升近5%，收市報10.96港元。



消息人士指出，聯通未來要應付5G網絡建設及拓展其他業務，的確急需資金，故透過混改配股集資，正合管理層之意。初步計劃籌集的資金，數以百億元計，並說：「集資金額以300億元起跳。」又稱，由於配售數量龐大，三大互聯網公司BAT雖然是該公司希望能引入的目標股東，但亦未必能夠全數認購數百億元股份，故會同一時間，引入其他國企資本做股東，但重點肯定以BAT為主，因為只有這樣，才能配合混改的目標，提升企業營運效益，加強公司管治，以及加強激勵計劃，令員工薪酬更加市場化，同時為企業引入新思維。



估計引入的新股東或會佔聯通A股約兩成股權，屆時母公司與公眾持股同樣會被攤薄，但聯通集團持A股的權益料維持在50%左右。混改估計需3至4個月洽商，料今年6至7月便可望塵埃落定，然後上報中央，並召開A股股東會落實混改引入股東的方案。