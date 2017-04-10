﻿按證討論年金計劃 門檻或低於30萬

按揭證券公司配合政府，推出新猷協助長者改善生活上的財務需要，按證董事會最快今日開會討論有關公共年金計劃的建議。繼五年多前推出安老按揭（亦稱逆按揭）後，現研推公共年金計劃，冀把長者的資產轉化為終身每月收取一筆穩定的收入。



據悉，按證已將公共年金計劃的建議提交予董事會，並於日內開會討論，若建議獲得通過，將向外公佈。早前按證總裁李令翔已預告，年金計劃入場門檻應低於30萬元，最快明年面世。



按證董事會涉及入場門檻的資產計算方法或有較大意見分歧，但總方向應無異議，一經拍板後，便會向外發佈詳情。而參與計劃的長者須年滿65歲。



較早前李令翔曾表示，上半年會把公共年金計劃的建議提交按證董事會商議，建議獲得通過後，將於12至18個月內推出該計劃。



當時他透露，參與公共年金計劃的長者毋須驗身，只要一次過投入一筆資金後，便可每月獲發固定年金，直至終老。至於計劃的入場門檻，他期望不會太高，預料或會低於30萬元，計劃亦會設有上限。他又指，每月年金會因應性別、年齡而有不同。由於男女的預期壽命不同，而數據顯示男性的壽性較短，故每月收取的年金會較女性為高。



就大家所關注的回報，李令翔重申希望回報具吸引力，並冀高於市場。他引述關愛基金專責小組主席羅致光前年提出的公共年金方案建議，估算若65歲長者投入100萬元，每月可獲取4200元，按此推算內部回報率約為三厘。羅致光所建議的入場門檻為20萬元。



一般的終身年金計劃，參與者只會每月獲發固定年金，而不可取回已投放的資金。就此，李令翔稱，可能會研究加入退出機制，以增加計劃的彈性，不過參與者若中途退出計劃或突然身故，參與者或其家人只可取回部份金額。



按證亦研究「墊底」安排，若參與者收取年金的期數少於某個數目便離世，其家人可取回餘額。