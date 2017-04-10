﻿澳門博企復活節優惠搶客

澳門博彩收入連續8個月錄得增長，博彩業漸見起色，各大賭企亦加緊催谷復活節假期的酒店檔期。



業內人士認為由於復活節不屬內地假期，訪澳旅客會以香港和亞洲地區為主，房價方面由於澳門有新賭場落成，酒店房間供應增加，復活節檔期的房價與去年同期大致持平。



參考各大博企旗下官方網頁的訂房情況，復活節4天假期即4月14日至17日，部份日子的房間已預約爆滿，以銀娛（027）旗下的酒店為例，澳門JW萬豪酒店於4月14日和15日兩天的房間已客滿，餘下16至17日的房間，房價由3788元起。