﻿市場簡訊

— 《華爾街日報》指，內地四大行中有三間銀行包括工商銀行、建設銀行和中國銀行，去年在海外放貸的增長幅度高於本土企業貸款增幅，是歷來首見。中國銀行去年向海外公司的放貸總額達1.7萬億人民幣，也是四大行中最多，增10.6%。工行和建行亦急起直追，去年海外放貸總額分別首次突破1萬億人民幣，工行去年海外公司貸款增幅達31%，建行亦有26%增長。至於第三大的農行，則繼續聚焦本土企業的貸款業務。







— 中國金屬利用（1636）向領先控股發行2.5億元於2018年到期的可轉換股債券，初步兌換價每股3元，較上周五收市價3.07元，折讓約2.28%。若悉數兌換，將可兌換為8333.33萬股新股，佔擴大的已發行股本約3.49%。







— 華仁醫療（648）及銳康藥業（8037）全數出售銳康持有30%股份的妙盛予王平平及高詩戈，代價4100萬。妙盛主要於中國從事通過醫院銷售處方藥品、醫療設備，批發非處方藥品及藥油。







— 珠海樓市調控升級，限購範圍伸延至「全市」及「所有戶型」，非珠海居民購房從需要1年個稅或社保改為5年，即日起新購房屋3年內禁止交易。禹洲地產（1628）公佈今年三月份合約銷售51億元（人民幣，下同），面積31.63萬平米； 平均銷售價為每方米16146元人民幣。首季銷售金額101.5億元；三月底累計認購未簽約金額為12.55億元。







— Mega Expo（1360）斥資4802.4萬元，向黃閩收購以「PHEBE」、「菲芘」、「MT」及「U.CLUB」之名在中國多個城市提供酒吧品牌管理服務業務的公司。公司將發行5220萬股可換股債券以支付作價，可換股債券獲悉數轉換後將佔已發行股本約3.72%。



— 香港富商李德義，傳趁近期英鎊匯價低企，已控制英國發展商Shaftesbury近兩成股權，後者擁有倫敦唐人街和中心蘇豪區的物業。







— 海航實業（521）昨宣佈，收購新加坡CWT，每股現金2.33新加坡元，涉資13.98億新加坡元（約76.92億港元）如收購獲接納，以致公眾持股不足10%，海航將無意維持其上市地位，保留CWT從新交所退市的權利。







— 依利安達（1151）發盈喜，預期今年第一季度純利顯著增長不少於1.7倍。銷售產品結構有所調整而令利潤率較高的產品銷售比例提高，生產及出售的覆銅面板的利潤上升。







— 雄安新區超級藍圖於4月1日公佈後，已有接近30家央企已迅速響應這一「千年大計」，包括中石油（857）、中石化（386）、神華（1088）等已央企，均表態將深度參與雄安新區建設，發揮行業優勢。目前，至少已有9家央企已成立高規格的領導小組或辦公室，專責推動相關工作。







— 富國銀行去年發生「假帳戶」醜聞，惹起軒然大波，該行的15人董事會多數難辭其咎。



代表富國股東利益的顧問機構ISS發表報告，建議股東在4月25日的周年大會上只投票支持董事會中的3人留任，包括現任行政總裁斯隆）。







— 日本遊戲巨子任天堂剛在上月初開售的最新型號產品Switch，其受歡迎程度有望超越Wii，成為該公司歷來最暢銷的家庭電子遊戲機。報道說，Wii在2006年發售後，任天堂在東京市的股價於隨後約1個月內累計上升了8.9個百分點。