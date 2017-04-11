﻿人力成本將減三成 國泰：裁員無可避免

國泰航空（293）行政總裁朱國樑昨日首度承認，在架構調整方面，裁員是無可避免，未來管理層亦會減省30%人力成本，尤其香港總部的管理層，但未有透露具體詳情。他強調前線人員受影響機會較微，但有部份可作出整合的後勤工作，則不會再調撥資源。



朱國樑在電台節目後表示，裁員行動無可避免，管理層及公司架構變動是20年來最大調整，未來會通過加密航班、增加直飛航線及改善餐飲服務等改善收入。



早前國航（753）高層向外電披露，國泰未來3年將削減40億港元開支，而且公司已有多個改善方法，朱國樑則不作評論。



他指內部有訂立目標，但未能透露。航班準時程度以雙位數增長、接收新飛機，亦有助減省成本。



外判計劃遭工會反對



據了解，國泰亦以外判等方式削減成本，例如將波音747貨機機師培訓工作外判，由盧森堡為基地的貨運航空公司Cargolux提供培訓，而國泰也會作出定期監察，以確保培訓的質素。不過，外判的計劃受到國泰機師及國際機師工會反對，目前雙方仍在商討之中。



朱國樑表示，國泰面臨市場結構性改變，中東及內地航空公司運力大幅提升，加上國企獲政策補貼，有降價空間，因此票價下滑並非一時三刻能夠逆轉。



現時商務艙載客率約50%，部份航線可達70%。隨經濟改善、匯率穩定，他仍看好未來發展。



內地同業挾補貼搶客



《國際金融報》早前指出，國航與國泰之間的競爭可能不明顯，但內地航空公司，如南航（1055）多年來發展國際航線，又有國家政策補貼，積極促銷，搶佔了足夠的客源。從杭州到北美往返的差距，坐內地航空可省2300元（為優惠經濟艙，川航票價不到國泰的一半），選擇海航、國航能節省1000元以上。



資料顯示，國泰於1997年搬遷至新機場之時，亦因受到經濟下滑，兼且面臨亞洲金融風暴之前，當時國泰使用裁員和自然流失的方式，一年內將每單位經營成本削減13%，從而調高競爭力。



2003年沙士及2008年金融海嘯時，國泰都只是讓員工放無薪假及推遲投資。國泰航空削減成本，3000多名本地中高層經理級員工最受影響，預期國泰將於今年六月公佈檢討詳情。



另外，本地傳媒報道，國泰上月發出內部通告，指出過去半年大量乘客因為Rimowa篋損毀而索償，公司為了減少損失，所有Rimowa篋都要加「易碎Fragile」牌，令處理行李的職員較為小心。