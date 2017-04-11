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﻿數據淡靜 美股靠穩

2017-04-11 列印
　　美股周一早段靠穩，杜指曾升94點，攀上20750點。周一經濟數據淡靜，投資者仍在評估上周五就業數字較預期疲弱的意味，而油價回升，支持大市在能源股和消費股帶動下向上，市場觀望聯儲局主席耶倫周二演說。

　　杜瓊斯工業平均指數至今晨四時收報20658點，較上周五升1點；納斯達克指數報5880點，較上周五升3點。滙控（005）美國預託證價格報63.42港元，較香港收市價升0.02港元；中移動美國預託證價格報85.26港元，較香港收市價跌0.14港元。

　　美匯指數周一回穩，升至三周高位，見101.34，較上周五升0.16%，其後在美市時段回軟。紐約5月期油價昨日曾升75美仙，報每桶52.99美元。倫敦現貨金價曾跌7.27美元，見每盎司1247.18美元。
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