﻿炒燶澳元涉嫌誤導 中信勝訴脫失當罪 證監須承擔訟費

中信泰富（現稱中信股份、267）2008年時「炒燶」澳元衍生工具而錄得巨額虧損，更因此惹下官非。證監會2014年指稱中信前主席榮智健及多名前董事披露虛假或具誤導性財務資料，入稟原訟法庭要求中信及該等前董事賠償小股東損失，並交由市場失當行為審裁處向前董事追究責任。在原訟法庭的索償官司據悉尚未有結果，審裁處昨裁定中信前董事勝訴，由證監會承擔訟費。



證監會昨天表示，正研究市場失當行為審裁處的報告，現時不作進一步評論。在審裁處研訊先勝一仗的，除了中信及榮智健之外、還包括中信前董事總經理范鴻齡、兩名前副董事總經理張立憲及李松興，以及前執行董事周志賢。



證監：正研究報告拒評論



這宗糾纏多年的官司，源於中信參與澳元衍生工具交易。中信在2008年10月20日發出盈警通告，表示集團為了調控其澳洲鐵礦項目的匯兌風險，而訂立多份槓桿式外匯合約（即是令市場聞之色變的Accumulator），結果因看錯市而帶來約150億元的巨額損失。中信在發出盈警之後股份復牌，股價狂瀉超過五成。



中信為旗下的大昌行在同年9月12日發出一份關連交易通告，當中提及「就董事所知，本集團自2007年12月31日……以來的財務或交易狀況概無出現任何重大不利變動。」



證監會認為，從盈警通告可以看到，早在9月7日，中信的多名董事應該已知道公司因參與澳元衍生工具而蒙受巨額虧損，因此9月12日大昌行交易的通告內容應屬於虛假或具誤導性財務資料。證監會在2014年9月兵分兩路，分別在原訟法庭及市場失當行為審裁處採取法律行動。



官：「重大不利變動」無誤導



不過，市場失當行為審裁處卻認為，榮智健等五人在2008年9月12日的通告當中，並沒有披露影響中信股價的虛假或具誤導性資料，因此裁定中信及該五名人士並沒有從事市場失當行為。



審裁處法官夏正民於長達160頁判詞中指出，所謂「重大不利變動」與股價敏感資料並不相同，「重大不利變動」是指公司的財政狀況有實質及深遠的轉變。澳元衍生工具虧損龐大，但沒有證據顯示這筆虧損超出中信的承受能力，因此通告所說的「重大不利變動」並非虛假及具誤導性。



「回水」訴訟未有結果



證監會在2014年亦入稟原訟法庭，要求中信及上述五名前董事向4500個因澳元衍生工具事件而損手的中信股票投資者作出賠償。據了解，有關訴訟尚未有結果。