﻿按證推終身年金 入場門檻五萬元

按揭證券公司董事局已原則上批准推出終身年金計劃。該計劃適用於65歲或以上人士，保費入場門檻為5萬元，上限100萬元，惟須一筆過繳付保費。初步估算年金計劃內部回報率（IRR）為3%至4%，若以4%計，一名65歲男性投保100萬元，每月可收取5800元。



按證計劃推出的年金計劃屬終身保證定額即享年金產品，投保人毋須驗身，一筆過繳付保費後便即時開始每月收取固定年金，直至身故為止。保費金額設有下限和上限分別為5萬元及100萬元。日後將經銀行分銷，投保不涉任何收費。



上限百萬元 每月料收5800元



根據按證目前初步估算，以3%至4%的IRR為例，男性於65歲投保，每10萬元的保費預料可每月取得約500至580元的固定年金，年金率約6%至7%；女性65歲投保，因預期壽命較長，每10萬元保費可取得每月年金會較少，約450至530元。基本上投保後十幾年已可回本。



李令翔說，「有信心內部回報率做到百分之三至四，期望做到偏向百分之四」，又預期推出第二、第三批年金的IRR都要4%，除非市場出現驚天動地的變化。



他續指，爭取明年中推出計劃。財政司司長陳茂波期望6月底前能公佈細節。



陳德霖解釋，基於風險管理考慮，故年金計劃推出的首批額度不多於100億元。至於有關分配機制，目前仍未有定案，但指此為研究重點之一。



就保費入場門檻低至5萬，投保人每月年金不足300元，他指，門檻低為使更多市民能夠參與。



計劃亦設有身故保障和退保安排。根據計劃，投保人獲保證發放總金額等同已繳保費的105%金額。



如投保人在獲發保證期數年金之前身故，其受益人可繼續每月收取餘下期數每月年金或一筆過收取餘額。



同時，投保人可選擇在收取到保證期數年金之前退保，退保價值為餘下未發放保證期數每月年金折算為現時價值，惟折算暫未有定案。