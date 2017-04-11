 Advertisement
  • 2017年4月11日 星期二
  • 26º
  • 95%
熱門： 港大的士國泰居屋金像獎

日報新聞 > 財經

﻿招商局61億入股汕頭港務

2017-04-11 列印
　　招商局港口（144）上周五以85.43億元出售中集（2039）之後，資金迅即轉投港口業務，昨宣佈以54.3億元人民幣，即61.18億港元，入股汕頭港務集團60%權益，將積極參與汕頭新的貨櫃港區發展計劃。

　　汕頭港務集團目前在汕頭經營五個港區，共有22個營運泊位。於去年12月底止年度稅後盈利為1087萬港元，上升52.7%。

　　公佈交代，汕頭港務集團昨訂立土地收儲前期協議，由汕頭市土地儲備中心、汕頭濠江區政府及汕頭港務，同意就汕頭港務目前經營及使用的總面積為2600畝的土地的評估、定價及收儲的原則。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd