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﻿和記電訊夥華為研5G

2017-04-11 列印
　　和記電訊香港（215）旗下3香港昨率先公佈與華為合作計劃，採用多項新技術提升網絡容量及覆蓋，以應付客戶日益攀升的數據使用量。公司執行董事兼行政總裁胡超文指2017年資本開支預算約5至6億元，稍後幾年隨5G推出，投資額將逐步增大。

　　對於通訊局擬最快於2019年指配26吉赫及28吉赫頻帶內的頻譜以用於提供5G服務，胡超文指，政府尚未公佈指配的形式，但相信絕非免費。他對任何符合國際標準的頻譜制式表示歡迎，但26吉赫及28吉赫頻帶屬高頻頻譜，比3香港現時使用的最高頻譜還要高出10倍。微波可走動的距離較短，覆蓋上大打折扣，屆時將要興建極多基站補充覆蓋，各電訊商或需重新估計資本開支。
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