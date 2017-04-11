﻿觀望英消費指數 鎊匯回穩攀1.24

國際油價周一靠穩，利比亞再次關閉最大油田，加上美國向敍利亞發射巡航導彈引發的緊張局勢，支持油價造好，紐約5月期油升近每桶53美元水位。現貨金價則在每盎司1250美元水位爭持。美匯指數受惠紐約儲銀行長上周的鷹派言論，回升至101點的3周高位，英鎊從3周低位回穩，攀上1.24美元之上；歐羅則在1.06美元之下窄幅偏軟。



紐約5月期油價昨日曾升75美仙或1.44%，見每桶52.99美元；倫敦6月期油價亦曾升80美仙或1.45%，見每桶56.04美元。北非產油國利比亞周日因為最大油田Sharara的輸油管遭武裝份子阻擋，而再度將之關閉。另外，美國上周對向平民發動毒氣攻擊的敘利亞設施，發動巡航導彈攻擊，令中東緊張局勢升溫，支持油價造好。



美匯指數周一回穩見至3周高位，見101.34點，較上周五升0.16%，其後在美市時段回軟。儘管美國上周五出爐的新增就業職位遠遜預期，但紐約儲銀行長杜德利淡化在開始收縮資產負債表後會暫停短期息口正常化進程的看法，令美匯得以連升3個交易日。



現貨金價和期金昨日反覆回軟，倫敦現貨金價曾跌7.27美元或0.58%，見每盎司1247.18美元；紐約6月期金亦曾跌9.1美元或0.72%，見每盎司1248.2美元。美國上周五新增非農職位遠差過預期的消息後，現貨金一度攀見5個月高位的每盎司1270美元水位，但無法守住升幅，而美匯昨日回穩，更利淡金價biao。



英鎊周一從3周低位回穩，曾升見1.2421美元（英鎊兌9.64港元），較上周五升0.4%。市場觀望英國周二出爐的3月份消費物價指數，一般預期仍會高於央行訂下的2%目標，給可調度收入和英鎊構成一定壓力。分析師指，若果出來的通脹數字較預期疲弱，英鎊匯價其後可能進一步向下調整。



歐羅匯價昨日在1.06美元水位下窄幅偏軟，跌見1個月低位的1.057美元（歐羅兌8.2港元）。市場焦點仍落在法國4月23日的首輪總統選舉，民調顯示，主張脫歐的極右候選人勒龐和中間派的馬克龍，預期會雙雙勝出首輪選舉，要在5月7日的第二輪投票中分勝負。