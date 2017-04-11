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﻿國泰君安證券今掛牌 超購2.6倍暗盤微升

2017-04-11 列印
  國泰君安國際（1788）母企國泰君安證券（2611）今日掛牌，公開發售超購2.61倍，昨日暗盤最多升1.6%，每手2000股帳面賺20至30元。國泰君安證券以單一發售價每股15.84元招股，淨集資160.4億元。作為今年首隻集資過百億元的新股，該股吸引6247人申請認購，每人最少獲分一手，「大戶」分配比例頗高，認購40萬股以上的分配比例介乎16.11%至36%。

　　輝立交易場顯示，該股暗盤昨日開報16.1元，較上市價15.84元升1.64%，為全日最高位，收市報16元，升1.01%，每手帳面微賺32元；耀才新股交易中心則收報15.94元，升0.63%，每手帳面賺20元。

　　另外市場消息指，中國新高教育（2001）公開發售超購近1倍。該股昨日截止招股，本月19日掛牌。

　　另外，澳門建築工程承建商博聯控股昨日上傳初步上市申請文件，擬於主板上市，保薦人為東興證券；集資所得擬用於為建築項目提供資金、併購及落實信息技術系統等。
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