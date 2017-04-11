﻿國泰君安證券今掛牌 超購2.6倍暗盤微升

祖雲達斯與巴塞隆拿相隔兩年再次於歐聯交手，倒戈的老婦人右閘丹尼爾直言，當年在巴塞不受尊重才決定離隊，今晚八強首回合矢志要一挫舊東家銳氣。再者斑馬軍團近年歐戰主場未嚐一敗，有本錢擊退近期客戰平平的巴塞，直取主勝。（有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播） 丹尼爾去年夏天離開效力八季的巴塞隆拿，以自由身加盟祖雲達斯。兩軍今晚將在歐聯碰頭，這名倒戈的巴西守將早前才解釋當日選擇離開的原因︰「過去我為巴塞立下不少汗馬功勞，但球會在收到國際足協的轉會禁令後，才與我洽談續約，令我感到不受尊重，故我才會選擇離開這家不懂善待功臣的球會。」相信此子今晚定會施展渾身解數，向舊會平反...

2017-04-11