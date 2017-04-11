﻿IFC外望——太古史樂山袋3424萬

太古（019）去年盈利受到國泰航空（293）及太古海洋服務虧損拖累而下跌，但2015年度業績仍然不俗之下，太古噚日上載最新年報披露，太古大班史樂山去年收取嘅花紅高達930萬元，連同薪金1019萬元，以及非現金福利等，合共袋3424.8萬元，較2015年度大增22.6%。不過，2017年度大班能否再有如此巨額花紅，看來則要留待明年才有分曉。



太古地產（1972）行政總裁白德利去年亦大幅加薪，共袋1449.6萬元，較前年增加23%。至於負責財務的太古董事郭鵬，去年總薪酬則略減少7%，至只有1827萬元，亦是太古人工第二的高層。



負責港機工程（044）的鄧健榮，去年則袋1248萬元，較前增加100萬元，即8.7%，是太古系內之中人工最高的華人董事，甚至較國泰行政總裁朱國樑去年薪酬1050萬元也要高。



太古地產對太古集團的盈利貢獻相當重要，不過，原來太地嘅員工流失率都相當高，去年達到21%，較前年上升1個百分點，換言之，太地都要經常向新員工提供培訓。



香港寬頻月費78蚊搶客



繼之前Sun Mobile推出超低價108元月費計劃，掀起新一輪價格戰序幕後，噚日香港寬頻（1310）亦不甘示弱，以更低價加入戰鬥行列。香港寬頻最新月費計劃以低至78元搶新客，而同一價錢，Sun Mobile僅給予The Club會員。不過，香港寬頻的合約長度卻是Sun Mobile的一倍，須簽約兩年。



兩間公司為搶新客，同樣喺本地數據量上提供特殊優惠，客人若帶號碼轉台，在3GB本地數據基礎之上，再加送2GB，即總共5GB。傳輸速度同本地通話時間方面，兩間公司就看齊，傳輸速度最高21Mbps，本地通話時間則包3000分鐘。



另外兩間電訊營運商數碼通（315）同CSL，則以不變應萬變，似乎未有跡象加入價格戰。同樣為2.5GB本地數據量，數碼通的月費為256元，是4間公司之中最貴，須簽約1年；CSL月費238元，須簽約2年，但卻提供無限本地通話時間服務。



高瞻