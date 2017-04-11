﻿市場簡訊

—輝山乳業（6863）昨晚公告，被滙豐銀行發信指控未有遵守一份額度為2億美元（約1.56億港元）的雙批次貸款協議中的若干承諾，並因此聲稱協議中的違約事件已發生。截至昨日，美元批次的尚未償清本金金額為1.8億美元（約14.04億港元），而港元批次則為1.56億元。另外，歌斐資產管理指控輝山欠債5.46億元人民幣，已向上海法院申請凍結輝山及大股東楊凱等人資產，並獲批准。







—上月底獲騰訊（700）入股5%的美國電動車大廠Tesla，周一在美市早段股價再升3.4%，令其市值攀至約510億美元（3978億港元），成為美國市值最大的車廠，較原來的一哥通用汽車高出17億美元。另外，Tesla同日否認廣東《南方都市報》的報道，稱目前沒有計劃在廣東省設廠。《南方都市報》較早前指，Tesla已在廣東選好地址獨資建廠，正等待政府部門審批。







—中煤能源（1898）發盈喜，預期截至今年3月底止首季將扭虧為盈，股東應佔盈利介乎10億元至13億元人民幣，去年同期虧損則為2.23億元人民幣。主因2016年煤炭市場先抑後揚，煤炭價格企穩回升，今年一季度保持平穩，公司跟隨市場變化，科學安排生產和銷售，業績明顯提升。







—上石化（338）發出盈喜，預期截至今年3月底止第一季，股東淨利潤介乎18.32億元至20.04億元人民幣，按年增長60%至75%.2015年同期淨利潤11.45億元人民幣。盈利大增主要由於產品銷售價格上漲金額大於原材料上漲金額，導致產品毛利增加，以及原油加工量增加約10%等原因所致。



—新銳醫藥（6108）公佈，以每股平均價1.2元，在市場收購1.2億股康健國際（3886）股份，總代價約1.44億元。該批股份相當於康健國際已發行股本約1.55%。







—滙豐銀行上月傳出在總行上班的120名IT部門員工收到「大信封」，被通知解僱後立刻「執包袱」後，昨日再有消息指，目前滙豐有1000名合約制IT員工，有多名合約制IT員工續長約時，合約期由以往1年縮短至3個月，內部更盛傳大部份員工9月份合約到期後將不獲續約。惟滙豐昨日就否認有關裁減1000人的傳聞，只表示該行有既定的程序來聘用承包商。







—近日樓市炒到熱烘烘，金管局表示，關注有地產商向買家提供較高成數按揭吸客。金管局指，發展商的風險狀況，有機會隨著這類高成數按揭貸款的積累而改變，而借貸予這些發展商的銀行的潛在信貸風險亦可能相應增加，因此金管局一直與銀行保持對話，並已向銀行收集資料。







—摩根大通亞太證券研究部董事總經理梁啟棠接受外電媒體訪問時指出，香港樓價已經接近頂峰，從目前的經濟環境，相信來說並不可持續。他認為，目前有不少人為上車按下父母的房子作為抵押品。但如果樓價泡沫爆破，不僅是上車人士自己有損失，就連其父母的錢也會被一掃而空。







—印度最大商貿網站Flipkart昨日宣佈，剛完成總額14億美元（約109.2億港元）的融資，獲得來自微軟、eBay和騰訊（700）的投資，今次集資令Flipkart的估值攀升至116億美元（約905億港元）。