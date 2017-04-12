﻿經濟順風 儲局收油 戰雲籠罩 美股企穩

周二經濟數據淡靜，投資者評估北韓和敍利亞的緊張局勢，以及聯儲局主席耶倫評論儲局任務重點轉變的演說，令美股偏軟，杜指早段曾下跌145點，跌至20500點水平，其後跌幅收窄，至今晨四時收報20651點，跌6點。



朝鮮半島戰雲密佈，局勢緊張，北韓恐進行核試，美國又向朝鮮半島派駐航空母艦，令到國際地緣政治風險增加。杜瓊斯工業平均指數早段曾下跌145點，其後跌幅逐步收窄，至今晨四時收報20651點，跌6點；納斯達克指數報5866點，跌14點。滙控（005）美國預託證價格報63.85港元，較香港收市價升0.15港元；中移動（941）美國預託證價格報84.30港元，較香港收市價跌0.05港元。



聯儲局主席耶倫稱，儲局的任務重點已相應改變，由2008年金融危機後大力刺激美國經濟，轉為守護經濟持續增長。耶倫表示，聯儲局未來需繼續循序漸進加息，確保美國經濟在沒有過熱的前提下，達到持續充份就業以及2%通脹官方目標。



她以駕車「踩油」作比喻，指以往在經濟低潮時，儲局需要全力踩油，給予經濟一切動力；但目前只需「踩些少油」，不再需要大力加油，令經濟繼續平穩順風前行。目前儲局貨幣政策宜走向較「中性」，調整利率步伐宜不徐不疾，重點是令貨幣政策對經濟形勢不致反應太慢，也不會因加息過急而導致經濟衰退。她認為，繼續循序漸進加息應可讓儲局達到上述目標。



IMF：新興市場將放緩



目前儲局決策官員預期今年餘下時間仍需再加兩次息。而儲局3月份的議息記錄顯示，多數與會官員支持在今年較後動手收縮規模達4.5萬億美元的資產負債表。儘管耶倫並未對今後儲局加息和收縮資產負債表的步伐發出新的暗示，但表示加息「不宜等太久」。



另一方面，國際貨幣基金組織（IMF）在即將出版的《世界經濟前瞻》報告中警告，美國儲局展開連串加息，加上發達國家保護主義氣息日益濃厚，新興市場經濟今年將會放緩。IMF形容，過去數十年來一直利好新興市場經濟的國際環境，已一去不復返。



恒指兩萬四料受考驗



國際地緣政治風險增加，連帶港股亦受累，恒指連跌4個交易日，昨日幾乎失守24000點關口，臨近收市跌幅才略為收窄，恒指收報24088點，跌173點。國企指數則收報10165點，跌87點，成交額768億元，較上個交易日增加約117億元。分析預期，淡友或借地緣政治風險提升而造淡，於復活節假期前夕僅餘今、明兩個交易日，恒指有可能失守24000點。