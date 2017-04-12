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﻿港首季新股集資減56%

2017-04-12 列印
　　本港新股市場今年首季甚為淡靜，據畢馬威會計師行統計，期內集資額只為133億元，較去年同期下跌56%，平均每隻主板新股集資額只為6億元，是2010年以來，平均集資額最少的首季。

  內地今年集資額方面，據內地傳媒統計，滬深兩地股市今年首季新股集資額總共有589億元人民幣，較去年上半年還要多，並且是過去6年以來集資額最多的第一季。今年首季A股新股多達123隻，令到市況非常暢旺。至於本港方面，今年首季有39隻新股（20隻主板以及19隻創業板），較去年同期的19隻增長超過一倍。對於有消息指，「債券通」將於今年7月公佈詳情，港交所（388）行政總裁李小加表示，目前仍未有進一步消息公佈，但強調有關磋商進展順利。
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