﻿證監訂上市「遊戲規則」 嚴防藉一帶一路「抽水」 國企主權基金持股獲加分

港府欲打造本港成為「一帶一路」的基建融資平台，惟證監會發聲明指，「一帶一路」基建項目公司涉及的風險令人關注，申請上市時除了要披露風險，同時要有符合部份因素才能「加分」，以減輕證監會反對上市的可能性。分析指，該聲明警告味濃，為「一帶一路」基建項目上市定下遊戲規則，同時提醒公司不要亂以「一帶一路」概念「抽水」。



證監會聲明指，基建工程項目公司可能會因其工程項目的性質或地點，引致特殊的投資風險，這些風險單憑披露並不足以處理對投資大眾構成的風險水平，因此有關公司申請上市時，須額外提出減輕風險的因素，從而降低證監會行使其反對權的可能性。



工程性質或地點潛在風險



該聲明列出部份可「加分」的因素，包括有關工程項目由相關的內地國企、主權財富基金、主要上市公司及機構投資者持有大量股權；獲大型內地、開發或國際銀行承諾提供持續的工程項目融資；工程項目獲當地政府直接參與或持有股權；及工程項目位處的司法管轄區是國際證監會組織《多邊諒解備忘錄》的簽署方等。



證監會指，若申請人列出的「加分」因素愈多，有關申請被認為會對投資大眾帶來潛在風險的水平便愈低，「過關」的機會就愈高。



「一帶一路」是中央政府提出的國策，沿線國家主要是開發中國家，部份地緣政治風險較高，而本港政府亦欲成為「一帶一路」的基建融資平台，早前港交所（388）亦指，新三板擬容納一帶一路公司上市。



公共專業聯盟：警告味濃



公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，該聲明警告性味濃，為港交所審批相關上市申請定下規則，以免該所以《上市規則》第8.05B條為由亂批申請。



根據《上市規則》第8.05B條，新成立的「工程項目」公司（例如為興建一項主要基礎設施而成立的公司），申請上市時，可獲聯交所豁免最低盈利要求，惟大部份集資所得必須用於資助工程建設。有關公司亦須證明其有份參與該項工程，聯交所不接納只出資但不承擔有關工程發展的公司上市申請。



聯交所指，「基建工程」指建立基本有形架構或基礎設施的工程，使一個地區或國家可藉以付運經濟發展所需的公需商品及服務，包括道路、鐵路、發電廠、電訊網絡、港口及機場等建設。



港交所對該聲明表示歡迎，行政總裁李小加表示，會繼續與證監會合作，在維持市場質素的同時，鞏固香港作為首選金融集資中心的地位，把握「一帶一路」策略帶來的金融服務業機遇。