﻿有線邱達昌洽注資 意向價傳僅差兩億

距離有線寬頻（1097）是否決定交還收費電視牌照予政府，還有兩個星期的時間，有消息指有線正與由遠東發展（035）主席邱達昌牽頭的永升亞洲，商討注資方案，雙方的意向價只剩下2億元差距。受到白武士打救的消息刺激，有線寬頻昨日升5.2%，收報0.61元。



就有關永升注資有線的傳聞，永升的公關公司稱暫未有最新消息公佈。目前有線意向價為11億元，惟永升暫時只出價9億元，有傳注資方案可能牽涉有線寬頻發新股，涉及資產包括收費及免費電視牌照，並非個別電視牌照拆售。



月底前須決定是否交還牌照



有線寬頻遭母公司九倉（004）「閂水喉」，最差的情況可以說是或面臨熄機的命運。有線電視需於本月26日或之前，就否交還收費電視牌照向政府交代決定，如最終決定交還，有線將按現時牌照限期運作至5月31日，即6月1日「熄機」。 事實上，3月初期間已傳出亞視前主席邱德根之子邱達昌有意收購有線，惟當時未有任何結論，而消息指邱達昌日前更到有線總部視察環境。



至於有線電視新聞執行趙應春董事早前接受網台訪問時表示，董事局仍期望有線可繼續營運，正想盡辦法力令它「不至於消失」。 對於在限期前有線可否獲得注資，趙應春稱不敢太樂觀，但未至於太悲觀。對於有線電視會否與免費牌照的奇妙電視綑綁出售，趙應春僅稱有線與奇妙是「連體嬰」。



不過，趙應春亦指出現時經營媒體的困難，除了市場上有多個競爭對手外，要掌握消費者是否願意付費獲得資訊也有一定的難度，但他認為九倉決定不再注資，與該公司的新聞部報道令內地政府不滿無關，而是一個商業決定。



趙應春又指，大股東最後一筆資金本可足夠有線運作約半年，而有線約有2000名員工，其中新聞部約500多人，公司於6月1日前並沒裁員計劃。