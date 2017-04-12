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﻿「幟哥」酒樓龍皇擬上創板

2017-04-12 列印
  由飲食界名人「幟哥」黃永幟經營的龍皇集團，計劃在創業板上市。據龍皇的初步招股書披露，截至去年12月底止，龍皇集團盈利112.8萬元，比2015年度倒退約四成。不過，在上市之前，龍皇集團已經向原有股東，即係黃永幟及其太太李靜濃，豪派2729萬元股息。

  黃永幟及其弟弟黃永康早在2004年，便在油麻地經營「龍皇」酒家，是集團首間酒家。時至今年，龍皇集團總共經營9間粵菜館，當中7間在香港，1間在上海、1間在澳門。黃永幟是集團行政總裁，而李靜濃則為主席，黃永康為執行董事，三名執行董事全部有親屬關係。
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