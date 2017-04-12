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﻿國泰君安證券險守招股價

2017-04-12 列印
  傳集資最多約3億美元（約23.4億港元）的交銀國際，今日上市聆訊。知情人士表示，交銀上市計劃若獲得批准，將於復活節假後，即下周中旬展開預路演，並將於下月初啟動招股程序。交銀、海通國際、中金，及中信建投為聯席保薦人。

  國泰君安證券（2611）昨日掛牌，一度跌穿招股價，低見15.78元，微跌0.38%，但最終仍收復失地，力守招股價，收報15.84元，無升跌。另外，今日兩隻創業板新股掛牌，昨日暗盤齊造好，F8企業（8347）在輝立暗盤收市價報0.36元，較招股價0.32元，升12.5%，帳面賺320元。禮建德（8455）在輝立暗盤價平收；在耀才則微升1.92%，一手帳面賺50元。
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