﻿國際局勢持續緊張 黃金日圓齊上揚

國際政經風險持續升溫，進一步強化黃金和日圓的避險角色，其中現貨金價步入連續第3個交易日報升，現貨金價曾升近19美元，見每盎司1273美元的4個月高位。紐約油價連升5日後回軟，紐約5月期油跌見每桶52.7美元，市場正等待美國能源部周三出爐上周石油存貨報告。美匯顯著回軟，利好日圓升見109兌1美元水位，英鎊亦升見1.2492美元。



承接此前兩個交易日升幅，倫敦現貨金價昨日曾見每盎司1273.67美元，隔日升18.97美元或1.51%。紐約6月期金價曾升16.2美元或1.29%，見每盎司1270.10美元。



紐約期油價昨日早段曾見每桶53.23美元，其後升勢不繼，曾回落至每桶52.7美元，倒跌38美仙或0.72%，中止此前續5個交易日升勢。倫敦6月期油價亦曾跌53美仙或0.95%，見每桶55.45美元，該期油價此前已連升6日。



經濟分析師指出，美國與敍利亞和北韓劍拔弩張，特朗普的外交政策充滿不明朗，歐洲又面臨民粹主義興起，這些因素皆強化黃金和日圓等避險資產的職能。



London Capital Group市場分析師Ipek Ozkardeskaya表示，地緣政治動盪的消息正天天佔據頭條新聞，北韓再度發射導彈，與美國劍拔弩張，而美國又空襲敍利亞，而左翼法國總統候選梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）所獲支持日益增加，環球市場正呈現資金流陸續向安全資產。至於經濟方面，美國聯儲局走向繼續加息以及收縮資產負產表，可能衝擊新興市場，也令投資者審慎。



匯市方面，反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數昨日續軟，低位曾見100.69，隔日跌0.33%。其中，日圓兌美元匯價續升，曾見109.63兌1美元（每百日圓兌7.08港元），升1.18%。



英鎊兌美元匯價昨日續升，高位曾攀上1.2492美元（英鎊兌9.693港元），升0.62%。英國3月份通脹停止加快，維持在2.3%，惟數據公佈後英鎊兌美元仍維持升幅。匯商說，在下周復活節前，英鎊市場流通性低。德國商業銀行的分析師指出，英鎊升幅料有限，原因是英國與歐盟的「脫歐」談判前景，一直利淡英鎊。