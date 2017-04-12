﻿IFC外望——康宏泰加合作 莊偉忠「復出」

一田前CEO莊偉忠舊年過檔康宏做CEO無耐，就因為心臟病發要入院。不過大步檻過好番之後復工幾個月，終於出席公開活動有新搞作啦。就係康宏與泰加保險（6161）宣佈成為一般保險合作夥伴，共同推出全新家居、旅遊及中小企業保險計劃。莊偉忠喺活動上咁精神，睇嚟已經回復番以前精力十足嘅CEO達人喇。



莊偉忠話，好開心見集團業務夥伴中又增添一員，泰加保險一直係汽車保險業界的龍頭，憑藉佢哋喺保險業多年經驗，可以為康宏客戶喺一般保險上提供更廣泛嘅選擇同服務。配合集團多元化業務發展策略，將因應市場需求繼續搜羅有利於客戶嘅保險同理財產品，照顧佢哋生活上的不同細節。



而主力做車保嘅泰加保險，主席兼執行董事張德熙稱，今年首度推出多個一般保險計劃，希望能為客戶提供周全完善嘅保障方案。



以佢哋喺保險方面嘅優勢，再加上能通過康宏嘅顧問團隊，以及非常方便的網上投保平台iConvoy.com.hk，好有信心可以如虎添翼！



美搗假財經消息網 荷里活女星涉案



美國證監星期一話，已經掃蕩咗一個以發佈金融財經消息為名、實情係抬高某啲股票嘅假新聞集團，發現超過450篇有問題嘅文章，起訴27個獨立人士同實體，當中包括一名荷里活女星。



據美國證監公佈，呢27個人同實體被起訴誤導投資者等罪名，指佢哋活躍喺Seeking Alpha、Benzinga同Wall Street Cheat Sheet等網站，訛稱自己係獨立不偏不倚嘅分析員，其實係收錢散播虛假消息，吸引投資者買入某啲股票。



證監仲話呢班寫手好多係用類似「股權期權大師」、「瑞士操盤手」、「入市達人」同「股海明燈」等化名，吹捧佢哋收咗報酬要托高嘅股票。遭檢控嘅27人當中，有17人同意合共畀480萬美元（3744萬港元）罰款同賠償「擺平」事件。不過，有10個被告就無承認錯誤，將要上庭受審。



美國證監同時提醒投資者，話投資網站上發表嘅文章唔一定客觀同獨立，勸喻股民唔好單憑呢類資訊嚟作出投資決定。



高瞻