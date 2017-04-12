﻿市場簡訊

—長實地產（1113）頻頻回購股份，昨日斥資8222.38萬元，以每股53.45元至53.8元，回購153.25萬股，佔已發行股份0.04%。







—就混改實施方案進行討論及避免公司股價異常波動，中國聯通A股今日停牌。討論事項包括但不限於可能通過非公開發行股份等方式引入戰略投資者。







—中國再生能源（987）預計2017年資本開支達6億元人民幣，主要將用於河南地區發展。該公司營運總監沈文匯於昨日表示，河南地區有發展潛力，而且該公司擁有內地盈利最佳風力發電場，未來會以穩步發展為擴展目標。回應2016年不派息，沈文匯指希望把資金留作未來發展之用。







—富貴鳥股份（1819）昨天宣佈，核數師畢馬威已經在上月中辭任，公司並將延遲公佈去年業績，股份亦繼續停牌。通告指出，畢馬威發現富貴鳥旗下一間附屬公司，曾將其存款質押予銀行，作為公司關連人士向銀行借款的擔保。富貴鳥未能就此事向畢馬威提供進一步資料，最終畢馬威辭任，由中匯安達接任核數師職務。







—輝山乳業（6863）收到滙豐銀行信件，指貸款協議中的違約事件已發生。滙豐發言人表示，該行代表6間銀行向輝山乳業致函，並不代表現階段對輝山採取強制行動。提醒借款人留意貸款協議中的責任條款，是這種情況下的標準做法。







—中信證券（6030）公佈，3月份營業收入21.1282億元人民幣，淨利潤 9.0612億元人民幣。



—中國銀河（6881）公佈，今年3月份營業收入10.6549億元人民幣，淨利潤4.22億人民幣。







—新華製藥（719）發盈喜，料今年首季淨利潤4700至5600萬元人民幣，增長約130%至180%。期內原料消耗降低；積極開拓市場，銷售規模進一步擴大。







—御藥堂（932）擬收購香港從事向財付通（綜合線上支付平台）及零售商戶提供微信支付境外收單解決方案服務。







—西王特鋼（1266）行政總裁張健指，未來數年鋼鐵業環境將大有改善，供應上受惠於國家去產能政策，2017年劃線鋼鐵去產能5000萬噸，6月將取締地條鋼，供給將出現空白；需求上政府批覆大量基建項目，加上雄安新區的發展，鋼鐵需求進一步上升。西王特鋼今年首季溢利大幅上升3.44倍，至1.85億元人民幣。股份昨收報1.39元，急升18%。







—外電報道，台灣富士康科技集團計劃出價3萬億日圓（約2106億港元）收購日本東芝計算機晶片業務。







—內地傳媒報道，樂視自去年10月正式進軍美國市場，僅完成1500萬美元的銷售額，與預期的1億美元目標相差甚遠，報道更指樂視可能計劃裁員175人，約佔美國員工總數的三分之一。







—LVMH今年首季銷售按年大升15%，至98.8億歐羅（815億港元），超越分析師預測的95億歐羅，營業額升13%，勝過預期的8%，時裝和飲品業務受惠需求反彈。