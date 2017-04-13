﻿港股拗腰彈 終止四連跌 大灣區概念股發圍

受到中央表明今年要研究制定粵港澳大灣區發展規劃的消息刺激，港股扭轉前日頹勢，原本昨日恒指走勢窄幅向下，最多曾跌94點，惟因兩地粵港澳大灣區相關的股份被追捧，加上資金湧入部份大隻藍籌，於臨近收市前一小時，港股拗腰回升，最終收復失地，收報24313點，升225點，終止連跌四日的頹勢。



國務院總理李克強日前向候任特首林鄭月娥頒發任命狀時，提及總理工作報告提出規劃粵港澳大灣區，指對香港發展十分重要。據新華社報道，國務院總理李克強4月11日上午表示，今年中央政府要研究制定粵港澳大灣區發展規劃，將推出內地和香港之間的「債券通」，目的就是進一步密切內地與香港的交流合作，繼續為香港發展注入新動能。



粵運交通珠海控股受捧



受到李克強的發言刺激，「粵港澳大灣區」概念，成為雄安新區概念後又一炒作焦點。粵運交通（3399）昨日大升11.3%， 收報6.2元。而珠海控股投資（908）和深圳控股（604）則分別升9.3%、7.9%。



中金發表報告指出，建議關注在當地擁有優質土儲的A、H上市房企。該區域包含廣州、深圳等9個廣東沿海城市以及香港、澳門兩個特別行政區。



H股建議關注龍光地產（3380）在深圳、惠州、汕頭和珠海四地擁有優質土儲；碧桂園（2007）、雅居樂（3383）在廣東省則有豐富的土儲。A股則建議關注招商蛇口（深001979），該公司在前海片區擁有逾500萬平米的土地，因而受惠。



騰訊創新高 報231元



大市方面，恒指昨日低開19點，其後走勢未見突出，直到臨近收市前一小時，異軍突起資金湧入部份藍籌股，尾市大幅抽升逾200點，一舉重上10天線（24267點）和20天線（24285點），並以接近全日高位收市，收報24313點，升225點，成交額718億元。



藍籌股方面，「股王」騰訊（700）尾市發力，急升近2.6%，收報231元，再創歷史新高，全日成交近36億元，超越盈富基金（2800）的35.5億元，為成交額最高的股份，同時貢獻恒指69點，成為升市火車頭。



其他藍籌股同樣受追捧而上升，滙控（005）和中移動（941）同漲逾0.6%，友邦（1299）則升1.12%，報49.85元，三隻股份合共貢獻恒指48點。



京華山一研究部主管彭偉新表示，中央有意發展粵港澳大灣區，與早前雄安新區概念不同，因為粵港澳三地各自有自己一套的經濟模式，而雄安新區是未開發的地區，所以若粵港澳大灣區要一併發展可能有一定難度，故此認為現市況亦是以炒作概念為先。