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﻿局勢緊張 美股續跌

2017-04-13 列印
  美股早段繼續下跌，杜指初段曾跌98點，其後跌幅收窄。投資者聚焦北韓和敍利亞的緊張局勢，資金走入日圓和黃金等避險資產。

　　杜指四時收報20591點，跌59點；納斯達克指數報5836點，跌30點。滙控（005）美國預託證價格報63.69港元，較香港收市價跌0.51港元；中移動（941）美國預託證價格報84.61港元，較香港收市價跌0.24。

　　美股本周揭開新季度業績公佈期序幕，加上環繞敍利亞和北韓的緊張局勢，以及歐洲的法國和德國即將舉行大選，都會是左右全球股市短期走勢的重要因素。

　　美國公佈的3月份進口價格指數按月0.2%，與預期相符，按年則升4.2%，勝過預期；出口價格指數按月和按年分別升0.2%及3.6%。
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