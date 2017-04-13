﻿內地上月通脹0.9% 生產物價漲幅放緩 滬深股雙雙報跌

受食品價格下降影響，內地通脹走勢溫和。國家統計局昨公佈，3月份全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.9%，按月下降0.3%。而工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲7.6%，錄得去年9月轉正以來首次回落，顯示PPI在2月份或已見頂，未來漲幅料進一步收窄。



國家統計局城市司高級統計司繩國慶解讀數據稱，3月份食品價格按按年下降4.4%，按月下降1.9%，降幅較大。其中，鮮菜、蛋、豬肉價格分別按年下降27.9%、11.8%及3.2%。鮮果、糧食價格則上升3%及1.4%。PPI方面，繩國慶指出，3月PPI漲幅在連續五個月擴大後開始回落。在調查的40個工業大類行業中，33個行業產品價格按年上漲，與上月個數相同。從部份重點行業看，按年價格加速上漲的態勢有所緩和。



通脹溫和 不虞通縮



中國國際經濟交流中心研究員王軍認為，在貨幣政策中性偏緊的基調下，同時樓市調控仍在收緊，新增的消費動力並不強勁，這些因素預示着CPI或PPI會保持平穩走勢，料不會對貨幣政策造成擾動因素。



國泰君安預期，CPI全年總體溫和，PPI將從高位緩慢回落。預期全年CPI漲幅2%以內，高點可能在年尾出現。由於需求總體平穩，全年PPI漲幅料收窄至5.5%至6%左右。交行金融研究中心高級研究員劉學智認為，物價上漲預期走弱，沒有出現擔心的通脹苗頭，也不存在通縮風險，不需要調整政策去穩定物價。



內地股市低開後維持窄幅震盪，兩市雙雙下跌。上證指數跌15點，跌幅0.46%，收報3273點；深成指跌68點，跌幅相當於0.64%，報10587點；創業板跌20點，跌幅相當於1.05%，報1897點。