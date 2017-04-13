﻿朱國樑調任太古中國 國泰易帥下月生效

國泰航空（293）高層人事大變動，朱國樑將調任英國太古（中國）主席，常務總裁何杲將擢升為行政總裁，均由下月一日起生效。消息指由於何杲是國泰轉型「設計師」，故他將主導轉型計畫。國泰常務總裁一職將被取消，並新增顧客及商務總裁職位，由盧家培出任。



消息指出，由於何杲是轉型計畫的設計師，所以升任總裁，他將負責制定裁員行動，要落實未來三年削減成本40億元的工作。下月起何杲將與盧家培，及營運及航空服務總裁韓兆傑聯手推行企業轉型策略。朱國樑及何杲現年同是55歲，何杲於1986年加入太古集團，曾先後派駐香港、東南亞、澳洲及英國的辦事處，14年出任常務總裁。



常務總裁何杲接掌



太古（019）及國泰主席史樂山指出，朱國樑為應對公司的艱難和挑戰而帶領團隊擬定為期三年的企業轉型策略，務求取得中期的復甦及持續的發展。他感謝朱國樑過去6年的貢獻（前3年擔任常務總裁，後3年擔任行政總裁）。朱國樑在任期間，大幅擴充歐美航線，擴充機隊，而且投資改進產品及服務。



史樂山指出，新管理層架構就是大規模轉型工作的成果。朱國樑對華貿易經驗豐富，惠及太古內地航空、地產、飲料、冷藏、零售及食品業務的眾多公司及業務。太古中國主席是新開設的職位，以往是由太古中國首席代表負責內地發展。



朱國樑日前披露，裁員無可避免，管理層減省30%人力成本，尤其香港總部的管理層。朱國樑成為重組計畫下遭開刀的高層。



國泰航空去年業績受到燃油對沖拖累，虧損5.75億元，今年的燃油對沖虧損也不菲，明年也有虧損。2014年俄羅斯入侵克里米亞令油價急升之後，國泰在高位約80美元增加對沖燃油，成為業績下滑的導火線。證券界指出，2014年出任總裁的朱國樑無可避免要承擔責任，而總裁每三年一任的安排，也是國泰的規律。



德銀預測，國泰2017年度虧損6250萬元，2018年才扭虧為盈，賺4.5億元，航空業務仍有虧損6300萬元。