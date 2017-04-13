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﻿周大福港澳同店銷售止跌

2017-04-13 列印
  周大福（1929）昨日公佈截至上月底止第四季營運數據，港澳業務上季同店銷售按年升4%，內地同店銷售則升12%；期內港澳同店珠寶鑲嵌首飾則按年跌17%，內地則錄得增長5%，而黃金產品港澳的表現較佳，同店銷售增長19%，內地同店增長則只得17%。

  周大福公佈，香港及澳門市場自2014財政年度第四季度起連續12個季度錄得同店銷售下跌後，首度錄得同店銷售正增長。周大福又指出，期內以中國銀聯或人民幣結算的零售值，佔香港及澳門市場零售總值百分比由去年同期的49%，下跌至45%。期內，內地電子商務於第四季度的零售值大增長85%。電子商務佔季內中國內地零售值及銷量分別2.9%及8.7%。
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