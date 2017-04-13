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﻿恒隆滬港項目租金料升30%

2017-04-13 列印
  恒隆地產（101）自2012年起分階段投放逾20億元改善香港及上海核心項目。公司董事陳家岳表示，整個資產改善工程中，香港項目投資額約4億至6億，內地因規模較大則投資約14億至16億元，預計回本期約3年，改善後的平均租金估計可提升30%。

　　陳家岳指出，公司計劃今年第3季在上海恒隆廣場推出顧客關係管理系統（CRM），並於兩年內在所有內地恒隆廣場推出，以提升租戶與客戶體驗，系統初期投資為1600萬元人民幣。此外，上海恒隆廣場亦將在下半年推出5000平方呎的貴賓室。另計劃在今年第4季推出重新打造的銅鑼灣京士頓街9號，將引進運動品牌及特色餐飲。
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