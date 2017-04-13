﻿英工資增長勝預期 鎊匯上揚收復1.25

國際油價周三步入七連升，美國新出爐的上周原油庫存呈今年最大的單周跌幅，加上油組上調今年全球需求增長，利好紐約5月期油升每桶53.76美元。現貨金價則地緣政治局勢緊張，攀見每盎司1280美元的5個月高位。美匯指數在100點水位反覆偏軟，日圓則在109兌1美元水位靠穩，英鎊在2月工資增長勝預期下，收復1.25美元價位。



紐約5月期油價昨日曾升36美仙或0.67%，見每桶53.76美元；倫敦6月期油價亦曾升42美仙或0.75%，見每桶56.65美元。美國能源情報署（EIA）昨日出爐的上周原油庫存按周減少二百二十萬桶，至5.334億桶，單周跌幅是今年以來最大，但庫存仍在平均水平的上端。但美國油商的日產量提升3.6萬桶，至924萬桶，是逾1年以來新高。



紐約6月期金昨日亦升見每盎司1281.8美元的200天移動線以上，隔日升7.6美元或0.6%，是去年11月以來首次。倫敦現金貨價在亞洲時段曾升5.33美元或0.42%，見每盎司1279.96美元，到歐洲早段升幅收窄至0.07%。



市場聚焦環繞敘利亞和北韓的地緣政治局勢再次緊張，觸發投資者憂慮可能引發市場動盪，加上12月中以來對特朗普能否兌現減稅和大增基建開支等承諾的憂慮，帶動金價今年以來累計升幅達10.6%。



日圓繼周二兌每美元升穿110水位後，周三進一步升至109.35兌1美元（每百日圓兌7.1港元）的5個月高位，其後升幅收窄至0.07%，見109.7兌1美元（每百日圓兌7.07港元）。日圓今年以來兌美元亦累升6.22%。



德國商銀外匯策略師發表報告指，金融市場完全聚焦在最新的政局發展，促使投資者對避險資產需求增加，在匯市中最受惠的是日圓。英鎊昨日曾升見1.2521美元（英鎊兌9.72港元），隔日升0.24%。英國新出爐截至2月份的3個月總工資，按年升2.3%，勝過市場預期，且失業率維持在12低位的4.7%，與預期相符，利好英鎊走勢。