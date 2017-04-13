﻿IFC外望——平保A疑遭惡意沽空 上交所即時「問責」

股民如果記性唔差，應該記得前年年中內地A股暴挫，引起監管機構甚至執法機關調查惡意沽空。噚日內地股市又出現疑似惡意沽貨，受害股份還包括香港股民愛股平保（2318）。噚日下午2時28分，距離A股收市只剩約半小時，平保A股、興業銀行突然急插，平保多次出現2萬手以上的沽盤，兩分鐘內成交額逾5億元人民幣，興業銀行盤中的沽盤也超逾10萬手。



邊個係呢場惡意沽貨嘅始作俑者？上交所實時監察系統就盯上一家證券公司嘅資管計劃，上交所預告，將直接約談有關負責人，查個水落石出，後續的情況如何，大家等待上交所約談後直接點名問責，到底是誰肆意炒作？



兩隻重磅金融股出現反常的「深V」走勢，一度勁跌4%及7%，但隨後快速收復失地。兩隻股份成交額各為23.9億元及16.96億元。



收市後，上交所發出公告，通過實時系統關注到某券商資管計劃帳戶在2時28分左右，集中大量賣出平保A股，以及興業銀行股份，導致股價快速下跌。上交所立即暫停了相關帳戶當日交易，並將約談該券商負責人，進一步核查相關情況。喺內地要沽空搵食，一啲都唔易！



聯想砌低蘋果Macbook 獲選最佳手提電腦



專門評測手提電腦嘅權威網站Laptop Mag，最近發表2017年品牌手提電腦排行榜，之前連續6年蟬聯最佳手提電腦品牌嘅蘋果Macbook，排名竟然滑落到第六，唔單止將冠軍寶座拱手讓咗比聯想，仲輸埋畀華碩、戴爾、惠普同宏碁（Acer）！



呢個調查係訪問一眾用家心目中最佳品牌得出嘅，舊年調查仍然係冠軍嘅蘋果點解會慘跌到第6位，據講係因為MacBook Pro 2016強行淘汰眾多接口，統一改用USB-C，Macbook個價絕對唔平，但缺乏擴充介面，搞到一眾果粉要用自掏腰包，買USB-C轉換器，咁就有損形象啦！不過，Laptop Mag仍然讚蘋果嘅售後服務係最好。



至於今年嘅冠軍聯想，Laptop Mag讚賞佢哋使用革新嘅技術同改善用家支援，所以成功奪冠。



高瞻