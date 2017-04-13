﻿市場簡訊

—90年代叱本港金融界的李明治，其家族旗下公司夥拍李明治好友兼著名細價股投資者莊舜而，計劃將名下持有的礦企龍資源在本港主板上市，並委任立法會議員葉劉淑儀侄兒葉天賜創辦的浩德融資作保薦人。龍資源初步上市申請文件披露，聯合集團現持有龍資源23.68%股權，而莊舜而為大股東的中國醫療網絡（383）則持有12.08%股權。龍資源於澳洲上市，但正申請除牌。



龍資源主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工，在芬蘭擁有並經營兩個營運礦山，亦在芬蘭及瑞典設生產工廠及預生產資產。







—今日再有兩隻創板新股掛牌，萬成環球（8309）首25名承配人獲分配8221萬股，佔配售股份總數的91.34%，公開發售超購59.3倍，每人最少穩中一手，以招上限0.32元定價；昨日暗盤升14.06%，收報0.365元，一手帳面賺450元。



亞洲雜貨（8413）公開發售則僅超購0.89倍，為近期銷情最差創板新股，暗盤較發售價0.23元升7%至8.7%，每手帳面賺160至200元。







—禮建德（8455）及F8企業（8347）昨日上市表現各異。F8收報0.3元，較發售價0.32元跌6.25%，每手帳面蝕160元。禮建德則較發售價0.26元升3.8%，收報0.27元，一手帳面賺100元。







—中國金控（875）前日突遭洗倉，一度急插85%，淪為仙股，大股東被斬倉傳聞不絕於耳。昨日有內地傳媒報道，大跌原因與第三大股東朱遠標的股份抵押被內地證券行斬倉有關，其持股5.57%。



—華潤置地（1109）昨日公告，上月在南京、濟南、天津、唐山、合肥及北京收購了9幅地皮，總樓面面積約280.64萬平方米，共斥資約118.92億元人民幣。該公司同日公告，3月合同銷售額約118.6億元人民幣，按年上升37.91%；合同銷售建築面積88.56萬平方米，增加23.29%；投資物業實現租金收入約6.21億港元，按年升8.38%。







—彩生活（1778）昨日公佈，計劃動用5000萬元人民幣回購公司股份，具體回購時間、價格及股份數量將由董事會視乎市況酌情決定。







—比亞迪電子（285）發盈喜，預期截至今年3月底止季度，利潤將按年錄得大幅度上升，去年同期盈利為1.34億元人民幣。由於期內繼續接獲高端旗艦機型及其他智能手機產品的定單，推動金屬部件業務收入大幅增長，帶動整體盈利大幅上升。







—國投融資（1226）發盈喜，預期截至今年3月底止年度，將錄得溢利大幅增長，去年同期淨利潤為3569萬元。溢利大增主要由於上市投資純利由對上年度約2720萬元，增至去年度約4.76億元所致。







—佳寧娜（126）公佈，以總代價6865萬元出售尖沙咀漆咸道達成商業大廈1樓至3樓之商鋪，以及15樓至18樓之辦公室。公司將出售事項之所得款項淨額用作一般營運資金，並估計將錄得收益約1185萬元。







—莊士機構國際（367）公佈，以現金代價3.01億元收購深水埗元州街步陞工商業大廈物業，該物業總樓面面積約4.73萬平方呎。