﻿受惠中國數據佳 杜指淡市突圍升183點

美股在復活節長周末後首個交易日早段回升，杜指初段曾升124點，見20577點。周末的地緣政治事件未見發展至威脅全球經濟增長，加上中國首季的經濟增長見加速，利好大市在淡靜市況下造好。



杜瓊斯工業平均指數其後曾見20561.81點，較上周四升108.56點；納斯達克指數早段曾見5836.55點，升31.4點。滙控美國預託證價格曾見63.28港元，較香港上周四收市價跌0.07港元；中移動美國預託證價格曾見83.88港元，較香港收市價跌1.06港元。



到今晨四時，杜指收報20636點，升183點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見63.11元，較香港收市價跌0.24元；中移（941）美國預託證券見84.83元，較香港收市價升0.33元。歐洲的倫敦、巴黎和法蘭克福三大主要股市周一仍然是假期休市。



市場分析師指，儘管這個長周末受到北韓的地緣政治不明朗因素籠罩，但上周五美國出爐的通脹數字較預期疲弱，令市場質疑聯儲局的加息步伐，加上美國沒有將任何主要貿易夥伴列為貨幣操控國；同時，中國首季經濟增長步伐加快，帶動投資者情緒轉向審慎樂觀。



新出爐的四月份紐約州製造業指數報5.2點，按月跌超過11點，遠低於市場預期的15點，以及三月份的16.4點，是去年十一月以來新低。數據反映當地在大選後表現沒有預期的強勁。



俄羅斯的反壟斷官員指，Google已經就手機系統Android涉及的壟斷指控，與俄羅斯當局達成和解，將會支付4.38億盧布（約6090萬港元）罰款，同時將其服務從俄羅斯提供的系統中分開。



美匯指數昨日走低，曾跌見100點，跌0.51%。日圓昨日在亞洲時段曾升見108.13兌1美元（每100日圓兌7.188港元），是十一月中以來新高，較上周五升0.47%；日圓升幅到美市初段收窄至0.06%。



法大選在即 恒指暫難「復活」



在復活節長假期過後，港股於今日復市，但受到地緣政治因素影響，證券界估計恒生指數今天有機會低開，一些早前炒作過度的概念股或會出現回吐。港股在4月份能否企穩，要視乎北韓危機是否惡化，以及下周日（23日）法國大選結果而定。



耀才證券研究部總監植耀輝則認為，港股本周將處於拉鋸狀態，在24000點附近爭持，投資者將觀望北韓局勢、美國大型企業陸續公佈的首季業績、以及法國大選結果。個別股份方面，雄安概念股以及粵港澳概念股將會跟隨A股下跌，再加上內地近日強調加強金融監管，估計內地金融股亦有較大沽壓。